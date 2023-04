Madam Waits par la Compagnie du Bayou POP – Plateforme Ouverte au Public Arles Catégories d’évènement: Arles

Madam Waits par la Compagnie du Bayou POP – Plateforme Ouverte au Public, 27 avril 2023, Arles. Madam Waits par la Compagnie du Bayou Jeudi 27 avril, 19h30 POP – Plateforme Ouverte au Public 5€ Durant ses trois jours de résidence de création à POP, La Compagnie du BAYOU se lance dans l’élaboration de la version augmentée de son spectacle Madam Waits, avec un nouvel orchestre de 9 musicien.ne.s. Résolument polymorphe, ce concert clôturera leur résidence de création à POP. Rendez-vous le jeudi 27 avril à 19h30 pour découvrir leur création inédite.

Un groupe de multi-instrumentistes, pouvant revêtir les queues de pie satinées d’un orchestre de chambre ou les couleurs flamboyantes d’un brass band de la Louisiane, les habits dépenaillés d’un jug band ou le blouson en cuir saturé de Keith Richards, avec pour inspiration inépuisable la musique et la poésie de Tom Waits.

POP vous attend avec impatience pour vous les présenter ! POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

