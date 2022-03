Pop Meufs : Quand les luttes féministes convergent au Pavillon des Canaux Pavillon des Canaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Pop Meufs 2022, le festival des luttes féministes, a lieu du 1er au 31 mars au Pavillon des Canaux. Un mois pour questionner la place des femmes et des minorités, de toutes les générations, dans la société. L’édition 2022 de Pop Meufs, festival engagé du Pavillon des canaux, va décortiquer les liens entre féminisme et politique. La famille, les corps, les luttes, les futures, les thématiques dessinées en 2021 sont plus que jamais d’actualité, et au cœur de questionnements quotidiens. Que ce soit par la valorisation de publications éditoriales, d’œuvres engagées, d’ateliers d’empowerment, de projections militantes, de fêtes… Cette édition se veut vibrante ! le festival s’articule autour des valeurs d’égalité, de bienveillance, de mixité et de créativité. C’est à la fois un temps de réflexion sur la place des femmes dans la société, une tribune pour valoriser les actions positives, et un espace de célébration. Le programme Semaine 1 Mardi 1er mars à 19h30 : Groupe de parole avec Nos Alliés les Hommes

Mercredi 2 mars à 18h00 : Le Pavillon des Tatoueuses #3. Plus d’infos

Jeudi 3 mars à 18h00 : Exposition de Victoria Dorche et Anna Wanda Gogusey. Plus d’infos

Vendredi 4 mars à 21h00: DJset, Grosso Modo invite Address Hymen. Plus d’infos

samedi 5 mars à 21h00 :DJset, Radio Flouka. Plus d’infos Semaine 2 Mardi 8 mars à 19h30 : Talk « Regards féminins : une révolution au delà du 8 mars » avec Gaze magazine. Plus d’infos

Mercredi 9 mars à 19h30 : Talk «Et si la France devenait woke» avec Sandrine Rousseau et les Jeunes Écologistes. Plus d’infos

Jeudi 10 mars à 19h00 : Talk «Comment améliorer la prise en charge et l’écoute des patientes atteintes du cancer du sein» avec Mounia El Kotni. Plus d’infos

Vendredi 1 mars à 19h00 : Talk « Faut-il rémunérer le travail domestique» avec le P.A.F. Plus d’infos

Samedi 12 mars à 17h00 : Atelier d’écriture « Nos corps ces utopies avec » avec Kiyémis. Plus d’infos

Samedi 12 mars à 21h00 : Release Party de Pépite en Piste. Plus d’infos

Dimanche 13 mars à 16h30 : Enregistrement de podcast avec Amal Tahir pour Na3na3 podcast Semaine 3 Mardi 15 mars à 19h00 : Talk avec Renée Greusard par Cheek Magazine. Plus d’infos

Mercredi 16 mars à 19h00 : Talk autour du livre « Et maintenant le pouvoir » avec Les Éditions Cambourakis

Jeudi 17 mars à 19h00 : Lancement du livre «Mon adolescence trans» avec les Éditions Massot.

Plus d’infos :

Vendredi 18 ars à 21h00 : DJ set, Dykes Out

Samedi 19 mars à 11h00 : Salon des Éditions Fémisnistes avec Massot, Gaze, Divergences, Librairie des femmes, Un livre une tasse de thé, Des fleurs dans ma culotte. Plus d’infos

Dimanche 20 mars à 17h00 : Goûter d’écoute Un Podcast à soi avec Charlotte Bienaimé x Arte Radio Semaine 4 Mardi 22 mars à 19h : Talk sur l’endométriose x Les Invisibles and guests. Plus d’infos

Mercredi 23 mars à 19h30 : Talk “Les luttes féministes asiatiques : l’Asioféminisme au lendemain de MeToo et de StopAsianHateCrimes” avec Slash Asian

Vendredi 25 mars à 18h30 : Atelier et DJ set avec Beats by Girlz. Plus d’infos

Samedi 26 mars à 10h : Lancement du Pop up « premier magasin autour des menstruations » avec PEMLab. Plus d’infos

Dimanche 27 mars à 10h00 : Marché aux plantes avec Plants and Stories. Plus d’info

Mardi 29 mars à 1_h30 : La fresque du sexisme avec Le Printemps Écologique. Plus d’infos

jeudi 30 mars à 19h00 : Rencontre des médias féministes avec Cheek Magazine, Gaze, La Déferlante. Plus d’infos

Pass vaccinal obligatoire. Pavillon des Canaux 39 quai de la Loire Paris 75019 Contact : https://www.pavillondescanaux.com/pop-meufs-festival/ https://www.facebook.com/events/529473855415201?event_time_id=529473855415201&ref=newsfeed Date complète :

