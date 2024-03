Pop Life Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement, samedi 15 juin 2024.

Pop Life Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de L’Olympiade Culturelle à Marseille retrouvez la création « Pop Life ».

Samir El Yamni propose un création chorégraphique en lien avec des centres sociaux qui revisite les danses d’hier et d’aujourd’hui dans un dialogue intergénérationnel.



La symphone#i poplife ou les valeurs de l’olympisme en partenariat avec le centre social olivier bleue et la cité des arts de la rue. Une danse de l’infini, de cercle entrelacé, de migration, de traversée afin que chacun-e puisse être en lien avec le monde (soi-même, les autres, l’environnement) dans le respect, la solidarité, la bienveillance, la créativité, l’enthousiasme collectif à transformer le monde en claironnant sur tous les toits une vie symphonique et une porosité des territoires.



Une proposition Babel Danse.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

