Pop Legends : Tribute to The Beatles, Elton John et Abba LE DOME DE PARIS, 2 mai 2022, Paris. Le concert extraordinaire Pop Lengends réunit pour la première fois les meilleurs tributes interprétant les tubes des trois plus grands groupes de l’histoire de la Pop Music : The Beatles, Sir Elton John & Abba. Rendez-vous le 2 mai au Dôme de Paris !

Date et horaire exacts : Le lundi 02 mai 2022

de 20h30 à 23h00

Le Concert Pop Legends réunit pour la première fois et dans une même soirée les artistes interprétant les trois plus grands groupes de l'histoire de la Pop Music, à savoir Les Beatles, Elton John & Abba interprétés par : The Bestbeat, The Rocket Man & Abba Mania, qui sont à ce jour les trois Tribute Bands les plus reconnus dans le monde. Ces artistes uniques sont les incarnations saisissantes et plus vraies que nature d'un phénomène et d'une époque que nous n'avons jamais cessé de vénérer. Venez revivre vos concerts de légende en vous installant à bord d'une formidable machine à remonter le temps ! Dans une ambiance où fête, légèreté et nostalgie sont au rendez-vous, pour retrouver la joie de vivre et le bonheur de nous retrouver tous ensemble ! Durant trois heures d'un spectacle à couper le souffle, vous pourrez ainsi retrouver les plus grands tubes de ces groupes mythiques, symboles de cette génération Pop qui a bercé nos vies de tant de moments inoubliables ! The Besbeat joue sur les mêmes instruments que les Beatles à l'époque, portent les mêmes costumes, jusqu'aux mémorables coiffures « mop-top ». The Rocket man : Une voix puissante, des costumes extravagants et une attitude excentrique… pas de doute, quand JIMMY LOVE est sur scène, on se demande si l'on n'est pas à un concert du vrai Elton John ! Abba Mania reste fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphies, chaussures à semelles compensées, globe disco… jusqu'à l'accent suédois ! Ambiance garantie !

