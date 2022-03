POP LEGENDS – Revivez vos concerts de légende Brest, 29 mars 2022, Brest.

POP LEGENDS – Revivez vos concerts de légende Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

2022-03-29 – 2022-03-29 Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth

Brest Finistère

Abba & The Beatles performed by Abba Mania & The Bestbeat

Report du 20/01/2021. Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report, vous n’avez aucune démarche à effectuer. Les spectateurs seront placés à la même place qu’initialement choisie.

Après le triomphe des tournées « Rock Legends » à travers toute l’Europe, Richard Walter Productions vous invite maintenant à plonger dans l’univers acidulé de la pop musique avec «Pop Legends», le spectacle de tous les superlatifs. Pour la première fois réunis sur une même scène, l’espace d’un soir, les deux plus grands groupes de l’histoire de la musique contemporaine vont vous faire vivre un concert de légende.

À l’affiche :

– The Beatles : plus d’un milliard d’albums vendus à travers le monde. Ils ont à eux seuls inventé la Pop Musique et marqué à tout jamais des générations de musiciens et de fans à travers la Beatlemania qui n’a jamais cessé de secouer le monde.

– Abba : des centaines de millions d’albums vendus dans le monde, plus de 50 Millions de spectateurs et 4 générations de Fans à travers le monde qui dansent aujourd’hui encore sur les tubes de ce groupe légendaire.

Venez redécouvrir une fois encore, ces artistes uniques que sont The Bestbeat et Abba Mania, incarnations saisissantes et plus vraies que nature d’un phénomène et d’une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

The Bestbeat joue sur les mêmes instruments que les Beatles à l’époque, portent les mêmes costumes, jusqu’aux mémorables coiffures « mop-top ». Le public est emmené dans un voyage magique à travers le répertoire des Beatles ne laissant personne indifférent à la nostalgie et à l’émotion. Même les plus irréductibles ou inconditionnels des Beatles sont convaincus.

Le groupe Abba Mania, créé en Angleterre il y a 20 ans par de prodigieux musiciens, tous fans d’Abba, a désormais fait plusieurs fois le tour du monde… La force d’Abba Mania, c’est de recréer le dernier concert du mythique groupe suédois, de 1982, en restant fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphie, chaussures à semelles compensées, piano électrique, globe disco… jusqu’à l’accent suédois ! Ambiance garantie !

2h30 d’un spectacle à couper le souffle, dans une ambiance où fête, légèreté et nostalgie sont au rendez-vous. Symboles de cette génération pop qui a bercé nos vies de tant de moments inoubliables.

Venez revivre vos concerts de légende en vous installant à bord d’une formidable machine à remonter le temps !

Billets en vente à l’office de tourisme.

Réservations PMR : 02.98.43.68.38

+33 2 98 44 24 96

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

dernière mise à jour : 2022-02-26 par