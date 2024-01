Pop k’horn 10/2 Kursaal, 135, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes Lille, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

L’ensemble de Cors « POP K’HORN », créé en 2013, a pour vocation de promouvoir la pratique collective du Cor d’harmonie au sein des différentes communes de la région et au-delà. Cet ensemble est constitué d’élèves et de professeurs des conservatoires de l’agglomération Lilloise. Ils produisent de la musique Pop, Rock, Variété et musiques de films(Pharelle Williams, Joe Dassin, Europe, Les minions… ).

Le tout est dirigé par Pierre Delcour et Rodolphe Potez.

