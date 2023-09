Pop italienne ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Une conférence musicale de Rosario Ligammari autour de la pop italienne, de son histoire et des divers échanges qu’elle entretient avec la musique française. Cette rencontre sera illustrée au cours de l’analyse par de nombreuses écoutes musicales. Des grands classiques de la pop italienne à ses plus grandes curiosités, venez découvrir la musica italiana à la bibliothèque Couronnes !

Le journaliste et traducteur Rosario Ligammari vous propose le samedi 16 décembre à la bibliothèque Couronnes une conférence musicale autour de l’histoire de la pop italienne.

Auteur de Buongiorno pop (Le mot et le reste, 2021), véritable anthologie de cent albums sur la musique italienne, cette rencontre abordera plus précisément des multiples échanges entre la pop française et transalpine de ces soixante dernières années (rock, prog, jazz, Italo disco, chansons etc…).

Du rock au disco en passant notamment par la new wave, Rosario Ligammari appuiera ainsi son analyse sur de nombreuses écoutes musicales. Cette sélection des chansons les plus emblématiques de la relation foisonnante entre la France et l’Italie visera pour notre intervenant à illustrer le lien culturel permanent entre ces deux pays.

Rosario Ligammari est journaliste et traducteur d’italien. Il a écrit sur la musique (GonzaÏ, Magic, Section 26) et le cinéma (Canal +).

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

