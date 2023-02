Pop in the City, 24 juin 2023, .

Le samedi 24 juin 2023

Le 24 juin, Pop In the City, le raid urbain 100% féminin part à la conquête de Paris. Pas de doute : la capitale recèle de surprises pour le plus grand bonheur des participantes.

Pop In the City n’en est pas à son coup d’essai à Paris. En 2018, entre clichés et activités inédites, 600 participantes avaient eu la chance de découvrir la Ville Lumière sous un nouveau jour. Traverser Les Halles sur un pont de singe, descendre le Grand Rex en rappel, s’initier à l’impro avec la queen Bérengère Krief, rejoindre la brigade fluviale et rider sur la Seine, jouer les peintres sur la place du Tertre… Voilà autant de challenges inoubliables que les popeuses ont pu vivre au cours de l’édition 2018 ! Que leur réserve Pop In the City pour cette nouvelle édition à Paris ?

À travers la découverte touristique, Pop In the City promeut le sport au féminin, l’audace et l’empowerment.

Contact : https://www.popinthecity.com/paris-2023/

