Marseille 1er Arrondissement 13001 Sur une grande journée, des équipes composées de 2 femmes munies d’une carte de la ville et d’un roadbook vont chercher à accomplir le maximum de challenges possibles avant de franchir la ligne d’arrivée, pour vivre un maximum d’expériences.



30 challenges sont répartis en 5 catégories : culture, art, sport, solidarité et extrême. Il n’y a pas de parcours prédéfini, donc vous validez les challenges dans l’ordre que vous souhaitez. Les challenges demeurent inconnus, si bien que vous les découvrez lorsque vous arrivez sur les lieux ! Tout est permis : faire appel aux habitants pour s’orienter, faire du stop, emprunter les transports en commun…



Pop In the City, c'est un raid urbain féminin qui rassemble 500 femmes pour un événement touristique et sportif, qui fait appel aux capacités sportives et créatives dans des challenges inattendus. popin@popinthecity.com https://www.popinthecity.com/







