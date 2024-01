Pop in the City Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Pop in the City Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Plus de dix ans après la première édition de Pop In the City à Aix-en-Provence, il était temps pour le raid urbain 100% féminin Pop In the City de revenir se dégourdir les jambes dans les ruelles sinueuses et colorées de la ville.

1000 participantes sont attendues pour cette double édition dans la ville aux mille fontaines !



Mais c’est quoi Pop In the City ?

8h de course, 600 personnes, 30 challenges ! Faire un Pop In c’est :

● Embarquer sa meilleure pote, sa maman, sa soeur, sa femme, (et une personne dotée de chromosomes Y une fois par an) dans une folle journée.

● Découvrir une ville européenne comme personne ne la verra jamais, pas même ses habitants.

● Marcher, courir, pédaler, faire du stop pour découvrir les lieux de challenges.

● Faire des activités expérientielles et participatives. Des rencontres aussi !

● Vivre une journée 100% décomplexée, sans pression de la perf ou du chrono…



De l’audace, de la découverte et du fun ! Promis, vous ne le regretterez pas



Avec la complicité de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence, cette nouvelle édition s’annonce pleine de bonnes surprises.

Dans la ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



