POP IN SWING LA BAULE JAZZ FESTIVAL La Baule-Escoublac, jeudi 1 août 2024.

Ouverture des portes et restauration sur place à partir de 19 heures.

Première partie de 20h30 à 21h30.

Deuxième partie de 21h45 à 23h.

POP IN SWING AVEC PINK TURTLE

PINK TURTLE revient au Parc des Dryades après un concert qui avait marqué les esprits lors de son première passage le 12 août 2009 !!! Vous aviez adoré ce concert de la formation PINK TURTLE intitulée « POP IN SWING ». Les plus grands succès de la Pop Music et du Rock sont revisités par la formation PINK TURTLE avec la créativité du jazz et l’efficacité du swing. Vous aurez le plaisir de retrouver lors de cette soirée des mélodies aussi célèbres que « Hey Jude » des Beatles, « Hôtel California » des Eagles, « Money » de Pink Floyd et même « We are the champions » de Freddy Mercury.

PREMIÈRE PARTIE DAVID HERMLIN TRIO

Une plongée dans les Années Folles. David HERMLIN est un concentré d’énergie et de talent. A 23 ans il révolutionne l’image du jazz classique par des qualités de showman qui nous font aimer les concerts en « LIVE ». Avec ce trio de feu, nous vous promettons une belle découverte où le swing n’a pas de limites. David et ses musiciens seront vous tenir en haleine d’un bout à l’autre du concert avec des surprises scèniques dignes des « Années Folles ». La jeunesse et la classe de ces trois musiciens vous laisseront sans voix et les chorus de batterie de David HERMLIN un souvenir impérissable.. .

Parc des Dryades

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr

