Lyon La sucrière Métropole de Lyon Pop Husbtore Marché de la Mode Vintage – Pépite Beelys La sucrière Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Pop Husbtore Marché de la Mode Vintage – Pépite Beelys La sucrière, 9 octobre 2021, Lyon. Pop Husbtore Marché de la Mode Vintage – Pépite Beelys

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à La sucrière

Acheter seconde main ses vêtements, meubles vintages est LA tendance du moment ! ——————————————————————————– Venez découvrir nos petits créateurs qui exposeront leurs produits lors du marché de la mode vintage qui se tiendra à Lyon ! Plus d’infos sur les créateurs à venir ..

sur inscription

Pop Husbtore Marché de la Mode Vintage La sucrière 49 quai rambaud Lyon Perrache Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu La sucrière Adresse 49 quai rambaud Ville Lyon lieuville La sucrière Lyon