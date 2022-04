POP FRANCOPHONE – LES TRASH CROUTES Saint-Lyphard, 6 mai 2022, Saint-Lyphard.

POP FRANCOPHONE – LES TRASH CROUTES Espace culturel Ste Anne 2 rue des ajoncs Saint-Lyphard

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:50:00 Espace culturel Ste Anne 2 rue des ajoncs

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Cinq nymphes à paillettes embarquées dans un projet fou : offrir un plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous bords et donner du sens à des textes absurdes dans un monde absurde. Elles reprennent des tubes internationaux des années 60 à nos jours, qu’elles ont la bienveillance de traduire, ou plutôt d’adapter, pour que chacun puisse enfin comprendre les mystères de l’amour et du showbiz. Ukulélé, contrebasse, glockenspiel, guitare-synthé, flûtes à bec, claquettes, voix fluettes, chorégraphies et costumes magiques, tel est le programme chamarré de leur spectacle flamboyant. Tantôt pop, sur fond de pop, souvent pop, et toujours populaire, elles vous feront redécouvrir des tubes kitsch repoudrés à leur sauce, dans une performance sans cesse renouvelée, lors de concerts où tout peut arriver !

Venues des 4 coins de la France et de la Belgique, elles parcourent le monde gaiement. Le concept est simple et fort : deux ukulélés, une contrebasse, un xylophone, un piano guitare, une basse, des claquettes et un œuf pour reprendre en chœur et en français des tubes kitsch des années 70, 80 et 90.

En tutu et paillettes, les Trash Croutes sont philosophes et se proposent de lutter contre la globalisation anglophone, et permettent de comprendre des textes absurdes dans un monde absurde. C’est la générosité même !

Les Trash Croutes : prochainement remboursées par la Sécu.

