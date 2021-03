Villetaneuse Villetaneuse Seine-Saint-Denis, Villetaneuse Pop culture Villetaneuse Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Villetaneuse

Pop culture, 13 mars 2021-13 mars 2021, Villetaneuse. Pop culture 2021-03-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-03-13 16:30:00 16:30:00 Médiathèque Jean Renaudie 52 rue Roger Salengro
Villetaneuse Seine-Saint-Denis

Villetaneuse Seine-Saint-Denis Villetaneuse Qui a peur du Loup-Garou ? C’est pas nous, c’est pas nous ! Qui a peur du noir ? C’est pas nous… Euh ! Quoique, à vérifier dans cet atelier qui propose lecture d’histoire dans le noir et jeu de société pour jouer avec les peurs. +33 1 55 93 48 83 https://www.mediatheques-plainecommune.fr/atelier-pop-culture-les-loups-garous-de-thiercelieux-et-lectures-dans-le-noir-0 Qui a peur du Loup-Garou ? C’est pas nous, c’est pas nous ! Qui a peur du noir ? C’est pas nous… Euh ! Quoique, à vérifier dans cet atelier qui propose lecture d’histoire dans le noir et jeu de société pour jouer avec les peurs.

