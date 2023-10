Pop culture : Paris Manga 2023 Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte Villepinte, 28 octobre 2023, Villepinte.

Du samedi 28 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

dimanche

de 09h30 à 18h00

samedi

de 09h30 à 19h00

.Tout public. payant

A partir de 20 euros

Le premier festival parisien de pop culture, le « Paris Manga & Sci-Fi Showa » aura lieu les 28 et 29 octobre au Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte. Au programme, comics, jeux vidéo, cinéma, séries télévisées, culture web, manga, animations japonaises, cosplay arts martiaux et plein d’autres surprises !

Conférences et dédicaces

Paris Manga & Sci-Fi Show vous propose de rencontrer

plus d’une centaine d’invités dans des domaines très différents ! Vous pourrez

ainsi discuter avec vos YouTubers préférés, rencontrer les stars de cinéma ou

de série télévisées de vos rêves et échanger sur l’animation japonaise avec des

characters designers ou bien des réalisateurs de prestige !

Les espaces de dédicaces sont à votre disposition pour

rencontrer les invités de votre choix tout au long du festival. Ils sont

nombreux à avoir fait le déplacement depuis le monde entier pour vous rejoindre

!

Et cette année,

parmi les têtes d’affiche, les visiteurs auront le plaisir de retrouver Elijah Wood, Marcus, Monsieur Pof, Léa Thompson, Little Lilith…

Découvrez ici tous les invités



Animations et jeux vidéo

Les animations sont là pour le plus grand bonheur des petits

et des grands ! Entre arts martiaux, origami, expositions de décors de films

tels que Star Wars ou encore les différents ateliers qui vous initient au

cosplay, vous êtes sûr de pouvoir en trouver pour tous les goûts !

A chacune de nos éditions, nous pouvons constater l’engouement que vous avez pour « LE DOUBLAGE ». A travers les rencontres avec les comédiennes et comédiens, vous êtres nombreuses et nombreux à solliciter cette profession. Avec PARIS MANGA by TGS, nous vous proposons de vous essayer de manière ludique sur le métier grâce à des extraits d’animés supervisés par le Directeur Artistique et Comédien GRÉGORY LAISNÉ et Comédienne PASCALE CHEMIN. Cerise sur le gâteau, vous recevrez par la suite votre bande son et vidéo directement sur votre mail. Les places seront limitées alors n’hésitez pas !

Cosplay

Paris Manga & Sci-Fi Show accueille l’étape Île-de-France de La Coupe du Monde de Cosplay !

En parallèle de ces concours, vous pouvez retrouver de nombreuses animations en rapport avec le cosplay notamment les défilés libres ou les ateliers de notre partenaire.

Exposants

Éditeurs, boutiques, jeunes artistes et créateurs,

magazines, webzines, expositions, associations et fanzines, retrouvez tous les

acteurs des univers de la Pop Culture sur notre festival ! Chacun pourra

trouver son bonheur dans la multitude de stands différents qui viennent sur

Paris Manga & Sci-Fi Show.

Parc des Expositions – Paris Nord Villepinte ZAC PARIS NORD 2 93420 Villepinte

Contact : https://www.parismanga.fr/ https://www.parismanga.fr/billetterie/

