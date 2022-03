Pop culture : Paris Manga 2022 Paris expo – Porte de Versailles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris Manga & Sci-Fi Show, premier festival parisien de la pop culture, a lieu les 19 et 20 mars à Paris expo – Porte de Versailles. Au programme, culture et traditions japonaises, comics, jeux vidéo, cinéma, séries télévisées, culture web, manga, animation japonaise, cosplay arts martiaux et plein d’autres surprises ! Conférences et dédicaces Paris Manga & Sci-Fi Show vous propose de rencontrer plus d’une centaine d’invités dans des domaines très différents ! Vous pourrez ainsi discuter avec vos YouTubers préférés, rencontrer les stars de cinéma ou de série télévisées de vos rêves et échanger sur l’animation japonaise avec des characters designers ou bien des réalisateurs de prestige ! Toutes les conférences sont publiques et gratuites Les conférences données par les invités sont principalement dans les domaines des séries télévisées / cinéma et manga / animation japonaise ! Les espaces de dédicaces sont à votre disposition pour rencontrer les invités de votre choix tout au long du festival, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement depuis le monde entier pour vous rejoindre ! Cette année:

Dominic Purcell, Prison Break

Clive Standen, Vikings

Katie Leung, Harry Potter

Adrian Paul, Highlander

Alain Chapuis et Gilles Graveleau,

Et bien d’autres !

DOMINIC PURCELL Animations et jeux vidéo Les animations sont là pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Entre arts martiaux, origami, expositions de décors de films tels que Star Wars ou encore les différents ateliers qui vous initient au cosplay, vous êtes sûr de pouvoir en trouver pour tous les goûts ! Vous pouvez également vous rendre sur nos espaces de Free-to-play pour découvrir les derniers jeux vidéo sur PS4 mais également sur les consoles Nintendo. Nous avons le plaisir d’avoir un espace Retro-gaming pour que les plus jeunes puissent découvrir les toutes premières consoles mais également que les nostalgiques puissent revenir à leurs amours de jeunesse ! Cosplay A l’occasion de sa 20ème édition, Paris Manga & Sci-Fi lançait la toute première édition de la National Cosplay Cup, un concours cosplay national qui permet aux grands gagnants de s’envoler pour les États-Unis ou pour le Japon ! Ce concours a exclusivement lieu pendant l’édition de fin d’année. En début d’année, Paris Manga & Sci-Fi Show accueille l’étape Île-de-France de La Coupe du Monde de Cosplay ! En parallèle de ces concours, vous pouvez retrouver de nombreuses animations en rapport avec le cosplay telles que les photocall ou encore les ateliers mis en place par notre partenaire. Exposants Éditeurs, boutiques, jeunes artistes et créateurs, magazines, webzines, expositions, associations et fanzines, retrouvez tous les acteurs des univers de la Pop Culture sur notre festival ! Chacun pourra trouver son bonheur dans la multitude de stands différents qui viennent sur Paris Manga & Sci-Fi Show. Paris expo – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Hall 1 Paris 75015 Contact : https://www.parismanga.fr/ Conférence;Enfants

Paris Manga Sci-Fi Show

