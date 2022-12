Pop Culture et Clichés sur le cerveau Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Des 10% du cerveau utilisé par les humains dans le film Lucy, en passant par Dory le poisson sans mémoire, la Pop Culture est pleine d'exemples parlant du fonctionnement du cerveau. Mais ces éléments sont-ils réellement possibles ? Ensemble, au cours de cette conférence interactive, nous essaierons de faire la part des choses entre la fiction et la réalité scientifique. Une conférence animée par Christophe Rodo, Neuroscientifique.

