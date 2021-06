Pop culture coréenne: expo « Corée Korea Cubically Imagined » Maison de l’Unesco, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 16 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h30

gratuit

Phénomène culturel inégalé en Asie, la pop culture coréenne est à l’honneur à l’occasion de l’exposition immersive exceptionnelle « Corée Korea Cubically Imagined » , qui présente du 6 au 16 juillet une sélection d’artistes phares, en avant-première mondiale au siège de l’Unesco à Paris.

« Corée Korea Cubically Imagined » est une exposition en immersion au cœur de la Pop Culture coréenne. Du 6 au 16 juillet 2021, elle présente des installations immersives et de réalité virtuelle expérimentale avec les artistes et projets de BTS, Bong Joon Ho et le film Parasite, les installations virtuelle du Musée National de Corée, d’strict, Vive Studios, K’Arts at, Tacit Group, Yiyun Kang. Au travers d’installations technologiques, le public parisien est invité à partager l’expérience de la création récente et emblématique de la pop culture coréenne.

A l’honneur, le groupe de renommée mondiale BTS, le film Parasite de Bong Joon HO, le Musée national de Corée, les designers du collectif d’strict, Vive Studios, K’Arts at, le groupe Tacit, et l’artiste Yiyun Kang, proposent une programmation artistique immersive inédite mariant l’art, la culture et la technologie de pointe. Cette exposition est organisée par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coréen, en collaboration avec l’Unesco et l’agence gouvernementale Kocca.

