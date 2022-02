Pop Contes : les matinales enfantines des vacances de Février Pau, 18 février 2022, Pau.

Pop Contes : les matinales enfantines des vacances de Février MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

2022-02-18 – 2022-02-18 MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

EUR 8 8 « Le voyage au pays des neiges et merveilles ’’ :

A la découverte du monde, les contes du cheval enchanté, de l’émouvante Perce Neige, l’enfant de neige

et leurs merveilles. Des récits d’ici et tirés du répertoire Slave aussi, à savourer sur leurs musiques et bruitages .

* Conte spectacle musical à partir de 3 ans. Réservation recommandée . Le mardi 15 fév. 10h15 et 11h15 et jeudi 24 fév. à 10h30

‘’ Ronde de contes d’hiver ‘’ :

Une joyeuse suite d’histoires où l’on file sur la banquise, dans la montagne ; où l’on mime tous ensemble leurs animaux, où l’on s’amuse de rêves et de comptines.

* Contes, musiques, impros poétiques ludiques. A partir de 3 ans. Réservation recommandée. Le vendredi 18 fév. 10h30 et mardi 22 fév. 10h15 et 11h15

+33 5 59 80 05 49

Patricia Ackin

MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

dernière mise à jour : 2022-02-14 par