Pop conte : Choco Robot Pau, 28 avril 2022, Pau.

Pop conte : Choco Robot MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

2022-04-28 – 2022-04-28 MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

EUR 8 La fantastique histoire d’un nouvel arrivé dans la famille, des comptines au cacao et la légende du cacaoyer. De quoi s’émerveiller et s’amuser de mots en musiques. Trop chocolat!

A 10h30

Sur réservation, places limitées.

8€ par enfant et par adulte

+33 5 59 80 05 49

iespaceconte

MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

dernière mise à jour : 2022-04-10 par OT Pau