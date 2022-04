Pop conte : A l’Ouest des Pyrénées, 26 avril 2022, .

Pop conte : A l’Ouest des Pyrénées

2022-04-26 – 2022-04-26

EUR 8 Il était une fois… entre vallées, pics et lacs, l’extraordinaire à dos de contes de fées, ogres, géants, farfadets.

Conte spectacle musical à faire tourner les rêves des petits et grands enfants.

A 10h15 et 11h15

Sur réservation, places limitées.

8€ par enfant et par adulte

