POP CONF’ #4: La voix fait-elle le genre ? La Pop Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

5 euros.

Gratuit sur réservation adhérent·e·s carte La Pop, Pass Culture 19ème, demandeur·euse·s d’emploi, étudiant·e·s, moins de 26 ans, minima sociaux.

Les Pop Conf’ sont des rendez-vous qui réunissent artistes et chercheur·se·s autour de questions larges, qui peuvent sembler décalées, mais dont les réponses sont par nature complexes. Durant un peu plus d’une heure, les intervenant·e·s explorent une thématique en lien avec les enjeux artistiques et citoyens portés par La Pop : interroger les rôles que jouent les sons et la musique pour l’individu, les communautés, la société ou les écosystèmes.

Animés par le musicien et journaliste Antoine Pecqueur, ces rendez-vous soulèvent des questions par essence pluridisciplinaires et qui s’adressent à toutes et tous. Espaces de rencontres et de recherches, les Pop Conf’ réunissent des regards complémentaires et permettent aux idées de naître, de circuler et de résonner !

Avec Nathalie Henrich Bernardoni, spécialiste de la voix, directrice de Recherche au CNRS (médaille de bronze 2013), rattachée à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (INSHS – CNRS), Grenoble

Et Lucile Richardot, mezzo-soprano

La Pop Péniche amarrée face au 61, quai de la Seine 75019

La Pop