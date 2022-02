POP CONF’ #1 ~ La musique peut-elle faire gagner une élection ? Péniche La Pop, 7 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 07 février 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit sous condition

Avec Émilie Rousset, metteuse en scène ; Thibault Jeandemange, chercheur et enseignant en esthétique et sciences politiques ; Esteban Buch, directeur d’études à l’EHESS, membre du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL).

Les Pop Conf’ sont des rendez-vous qui réunissent artistes, expert·e·s et chercheur·se·s autour de questions larges, qui peuvent sembler décalées, mais dont les réponses sont par nature complexes.

Durant un peu plus d’une heure, les intervenant·e·s explorent une thématique en lien avec les enjeux artistiques et citoyens portés par La Pop : interroger les rôles que jouent les sons et la musique pour l’individu, les communautés, la société ou les écosystèmes.

Animés par le musicien et journaliste Antoine Pecqueur, ces rendez-vous soulèvent des questions par essence pluridisciplinaires et qui s’adressent à toutes et tous.

Espaces de rencontres et de recherches, les Pop Conf’ réunissent des regards complémentaires et permettent aux idées de naître, de circuler et de résonner !

