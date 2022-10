Boris Way Pop CLUB, 15 octobre 2022, Marseille.

Boris Way Samedi 15 octobre, 23h55 Pop CLUB

♫CLUBBING♫

Pop CLUB 141 ROUTE LEON LACHAMPS, 13009 Marseille Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Elu « Meilleur nouveau talent » en 2017 par les lecteurs de DJ Mag, Boris Way est un artiste electro-pop originaire de Nice.

C’est notamment grâce au titre « Your Love », atteignant des millions d’écoutes et diffusé partout en France, qu’il se fait connaître auprès du grand public.

Il se produit aujourd’hui sur les plus grandes scènes :

Electrobeach Festival, Les Plages Electroniques, Amnesia…

Fin 2018, Boris Way est nominé dans la catégorie » Confirmation de l’année » par DJ Mag, son nouveau titre « Want You » se classe dans les top charts de tous les pays de l’Est.

Boris Way cartonne actuellement avec son remix de « Running Up That Hill », le tube de Kate Bush. Véritable succès en radio avec la sortie sur Netflix de la nouvelle saison de ‘ Stranger Thing ‘

La Fête est de Retour !

Chaque Vendredi & Samedi nous vous apportons le mélange parfait entre le divertissement, l’art, la musique et la technologie.

Nous vous recommandons vivement de réserver à l’avance.

Un club tout neuf, un système son à toute épreuve et des installations à la pointe de l’innovation.

Le Pop Club Marseille deviendra a coup sûr votre rendez festif du week-end sur Marseille. (Vendredi & Samedi)

Info et Réservation au 06.42.88.79.06

Parking Géant , gratuit et surveillé



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T23:55:00+02:00

2022-10-16T06:00:00+02:00