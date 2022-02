Pop-Chrono – Gaming à remonter le temps Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pop-Chrono – Gaming à remonter le temps Autre lieu, 9 avril 2022, Genève. Pop-Chrono – Gaming à remonter le temps

du samedi 9 avril au samedi 28 mai à Autre lieu

« Les Amis du Musée Bolo », musée suisse de l’informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo, vous feront découvrir ou redécouvrir les ancêtres de vos consoles de jeux. Grâce à leur travail de sauvegarde de consoles et machines informatiques de plusieurs époques, vous serez embarqué-e-s dans un gaming à remonter le temps et accéderez à des jeux vidéo mémorables sur des consoles d’époque. L’occasion aussi, pour des publics gamers de différents âges, de se montrer leurs jeux cultes. Le Musée Bolo vient avec une sélection de jeux vidéo spéciale « Pop cultures » pour faire la tournée des bibliothèques : Pong, Space invader, Tetris, Super Smash Bros, Monkey Island, Blupimania… Des jeux japonais, français, américains ou même suisses ! **Tous les rendez-vous :** Samedi 9 avril, 10h-13h30 : Bibliothèque des Minoteries Samedi 23 avril, 13h-17h : Bibliothèque des Pâquis Samedi 30 avril, 13h30-17h30 : Bibliothèque de la Jonction Samedi 7 mai, 13h-16h30 : Bibliothèque de la Cité, Espace le 4e Samedi 14 mai, 13h-17h : Bibliothèque de St Jean Samedi 21 mai, 13h30-17h30 : Bibliothèque des Eaux-Vives Samedi 28 mai, 13h-17h : Bibliothèque de la Servette Durée de jeu libre dans les horaires indiqués.

Gratuit

Rétrograming: la tournée du Musée Bolo dans les Bibliothèques Municipales. Découverte de consoles et de jeux vidéo célèbres qui font la Pop Culture Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T13:30:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-30T13:30:00 2022-04-30T17:30:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T16:30:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-28T13:00:00 2022-05-28T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Pop-Chrono – Gaming à remonter le temps Autre lieu 2022-04-09 was last modified: by Pop-Chrono – Gaming à remonter le temps Autre lieu Autre lieu 9 avril 2022 Autre lieu Genève genève

Genève