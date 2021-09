Lille POP café Lille, Nord POP café: on inaugure ! POP café Lille Catégories d’évènement: Lille

### Le POP Café est ouvert depuis quelques mois, il était temps de fêter ça ! On inaugure du 5 au 7 octobre avec 3 jours d’ateliers et temps forts pour tous les publics ! ????? ? ??????? ➡ 9h-10h : le numérique inclusif recrute ! Venez nous rencontrer et découvrir nos offres d’emploi. Sur inscription (jauge limitée) : [[https://lnkd.in/exVuniGC](https://lnkd.in/exVuniGC)](https://lnkd.in/exVuniGC) ➡ 11h-14h : “personnalise ton tote bag” – atelier tout public ???????? ? ??????? ➡ 14h-17h : “construis ton monde en Minecraft” – atelier enfants 7-12 ans Minecraft 3D ????? ? ??????? ➡ 11h-14h : Hack Colors : atelier stickers participatif dans la rue Jules Guesde – tout public ➡ à partir de 18h30 : temps festif – live coding, bornes d’arcade… [[https://fb.me/e/2HHZ0BgBL](https://fb.me/e/2HHZ0BgBL)](https://fb.me/e/2HHZ0BgBL) Plus d’infos et inscriptions directement au comptoir du POP Café Wazemmes, 12 Rue Jules Guesde à Lille ! **Plus d’infos :** Au comptoir du POP Café Wazemmes, 12 Rue Jules Guesde à Lille ou par mail à [wazemmes@pop.cafe](mailto:wazemmes@pop.cafe) Site Internet : [[wazemmes.pop.cafe](wazemmes.pop.cafe)](wazemmes.pop.cafe)

