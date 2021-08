Bordeaux Musée des Beaux-Arts Bordeaux, Gironde Pop british’ : concert au musée ! Musée des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Le musicien/chanteur Tim Pike, originaire de Bristol, propose un voyage musical éclectique dans l’univers de la pop mélodique britannique, des Beatles à nos jours. Ce concert a lieu dans le cadre du partenariat entre la ville de Bordeaux et la ville de Bristol au Royaume-Uni donnant lieu à l’exposition au musée de Bordeaux : « Absolutely Bizarre !, les drôles d’histoires de l’Ecole de Bristol (1800-1840) ».

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

