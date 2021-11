POP au PARC ~du 1er au 3 juillet 2022 parc du chateau, 1 juillet 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Pendant trois jours, du 1er au 3 juillet 2022, on se retrouve dans le Parc du Château de Sablé pour démarrer l’été avec une bouffée d’air vivifiante. Il y en aura pour tous les goûts ! On commence avec deux soirées les vendredi et samedi pour s’enjailler sur la création musicale d’aujourd’hui avec des découvertes et des artistes renommés internationaux. Pour prolonger la fête, le dimanche après-midi nous partagerons des moments magiques entre générations autour de la chanson jeune public et autres surprises circassiennes. Yannick Javaudin et l’équipe de L’Entracte, avec le soutien de la Ville de Sablé-sur- Sarthe, œuvrent actuellement à la mise en place de ces évènements dont la programmation sera communiquée ultérieurement. **_Pop au Parc_**, l’évènement qui met du « Popopop » dans ton été !

Pop au Parc, c’est un festival gratuit, ouvert à tous, autour des musiques actuelles et de la culture Pop !

parc du chateau 72300 Sablé-sur-Sarthe Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:30:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T20:30:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T18:00:00