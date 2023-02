POP art et POP up Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne

POP art et POP up Médiathèque Prosper Mérimée, 22 mars 2023, Montmorillon . POP art et POP up 9 avenue Pasteur Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Vienne Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur

2023-03-22 10:00:00 – 2023-03-22 11:00:00

Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur

Montmorillon

Vienne Animations pendant la Semaine Nationale de la Petite Enfance 2023 Livres POP UP. Eveil artistique au musée : collage aux couleurs POP +33 5 49 91 78 09 OT Sud Vienne Poitou

Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur Montmorillon

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Montmorillon Adresse Montmorillon Vienne Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur Ville Montmorillon lieuville Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur Montmorillon Departement Vienne

Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon /

POP art et POP up Médiathèque Prosper Mérimée 2023-03-22 was last modified: by POP art et POP up Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon 22 mars 2023 9 avenue Pasteur Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Vienne Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon vienne

Montmorillon Vienne