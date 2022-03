Pop Air à la Villette La Grande Halle de la Villette, 14 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 14 avril 2022 au dimanche 21 août 2022 :

gratuit

Découvrez des œuvres monumentales de plus d’une quinzaine d’artistes internationaux réunies pendant 5 mois pour une expérience gonflable inédite à la Grande Halle de la Villette !

La Villette présente “Pop Air,” réalisée en collaboration avec le Balloon Museum de Rome. Après “Au-delà des limites” en 2018, exposition monumentale du collectif japonais teamLab, La Villette renoue avec un projet d’art immersif et ludique.

Plus de 5000m² de la Grande Halle se métamorphosent et vous invitent à vivre une expérience hors norme au cœur d’œuvres monumentales, des plus gonflées aux plus colorées.

“Pop Air “est un format innovant et sur-mesure dans lequel art, artiste et public coexistent : un voyage dans le monde de l’inflatable art capable de libérer l’imagination, quel que soit l’âge. “Pop Air” s’annonce comme le rendez-vous incontournable pour petits et grands, curieux et férus d’expériences insolites.

Ready to Pop Air ?

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

©cupid’s koi garden by eness