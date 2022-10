Visite Pop Acte – Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 catégorie Logement Collectif Pop-Acte, 14 octobre 2022, Le Havre.

visite libre sur inscription

Journées nationales de l’architecture

Pop-Acte rue Maurice Genevoix, 76620 Le Havre

Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 catégorie Logement Collectif !

Au cœur de l’opération Les Vernelles, qui totalise 102 logements en ville haute du Havre, POP ACTE est un ensemble expérimental de logements sociaux locatifs participatifs. Conçu et personnalisé avec les résidents, il explore de nouvelles manières d’habiter ensemble.

Les 12 appartements (du T1 au T4) s’organisent tous en R+1. Le bois, qui permet d’atteindre des objectifs thermiques élevés, s’est naturellement imposé à l’extérieur comme à l’intérieur (ossature, charpente, coursives, escaliers, menuiseries, aménagements, habillage).

Le système constructif se distingue par une trame régulière de poteaux poutres bois et fait le choix de dalles bois pour séparer les étages. Volontairement visible, la structure rythme la façade et joue de l’alternance de vitrages, de bardage translucide et de ventelles. Dans les parties communes, les volumes et les portiques bois viennent scander les espaces par des habillages en panneaux de bois brut.

Enfin, une « rue » intérieure double hauteur, couverte et éclairée naturellement, connecte l’habitation aux locaux partagés qui la prolongent. L’ensemble fait de POP ACTE un lieu d’échanges autant qu’un lieu de vie.

Surface : 890 m²

Coût total HT (hors foncier, hors VDR, hors honoraires) : 1 940 700 €

