Pop Acte, habitat participatif

**En Normandie comme partout en France, des groupes de plus en plus nombreux et variés se lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche d’un mode de logement convivial, écologique et économique. En 2022, Chantiers communs vous fait découvrir trois exemples particuliers de ce phénomène à Caen, au Havre et à Rouen.** Avec des habitant·es, les architectes de l’agence Bettinger-Desplanques, Etienne Panien de l’Atelier Les 2 Cyclopes, et les représentants de Logéo Seine.

Habitat Pop Acte 18 rue maurice genevoix le havre Le Havre



2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00