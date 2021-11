La Roque-d'Anthéron Place de la république Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron POP a NOEL: La Durance Blues Band + DJ all vibes Hifi Place de la république La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Place de la république, le samedi 4 décembre à 14:00

Ateliers/animations creatives Découvertes artisanales Animation Musical “DJ all vibes Hifi” Concert Blues. “La Durance Blues Band”

Entrée libre

♫♫♫ Place de la république 13640 La Roque-d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T23:00:00

