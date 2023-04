Poor White Trash – L’affaire Tonya Harding Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Poor White Trash – L’affaire Tonya Harding Théâtre Les Déchargeurs, 27 avril 2023, Paris. Du jeudi 27 avril 2023 au samedi 20 mai 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h35

.Tout public. A partir de 12 ans. payant Tarifs individuels Salle Vicky Messica (76 places) : 24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans Pour les tarifs réduits, merci de présenter des justificatifs de moins de trois mois. Plongée dans les coulisses des JO d’Hiver de 94 ou se côtoient les faits divers, les paillettes et les espoirs brisés sur fond de lutte des classes. 1994. Dans le patinage artistique américain, deux noms se détachent: Nancy Kerrigan, favorite des jurys et du public, et la controversée Tonya Harding. Trop pauvre, trop populaire, trop vulgaire, Tonya est dépeinte comme une imposture dans le haut du classement. Le chemin de Nancy vers la médaille d’or semble tout tracé. Mais, six semaines avant les JO, un individu agresse Nancy en plein entraînement. Blessée, sa place dans l’équipe n’est plus garantie. Les médias s’emparent de l’affaire, la rumeur enfle : Tonya Harding serait-elle impliquée ? Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/poor-white-trash-laffaire-tonya-harding/ billetterie@lesdechargeurs.fr https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/poor-white-trash-laffaire-tonya-harding/

