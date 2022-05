Pool Party – Fête de la musique au Domaine l’Instant du Colibri Le Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus Catégories d’évènement: 60240

Le Mesnil-Théribus

Pool Party – Fête de la musique au Domaine l’Instant du Colibri Le Mesnil-Théribus, 19 juin 2022, Le Mesnil-Théribus. Pool Party – Fête de la musique au Domaine l’Instant du Colibri Le Mesnil-Théribus

2022-06-19 11:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

Le Mesnil-Théribus 60240 Le Mesnil-Théribus 20 Notre établissement vous accueille le 19 Juin 2022 pour une POOL PARTY, à l’occasion de la Fête de la musique ! Tenue de plage conseillée Au programme : Journée Détente ( chaises et transats à disposition)

Dj & Musique LIVE

Accès Piscine

Jeux concours avec lots à gagner

Jeux à disposition

Stands avec exposants

Restauration sur place De quoi passer une belle journée dans la joie et la bonne humeur. Renseignements et réservations : 07.54.08.18.18 Notre établissement vous accueille le 19 Juin 2022 pour une POOL PARTY, à l’occasion de la Fête de la musique ! Tenue de plage conseillée Au programme : Journée Détente ( chaises et transats à disposition)

Dj & Musique LIVE

Accès Piscine

Jeux concours avec lots à gagner

Jeux à disposition

Stands avec exposants

Restauration sur place De quoi passer une belle journée dans la joie et la bonne humeur. Renseignements et réservations : 07.54.08.18.18 +33 7 54 08 18 18 https://www.domainelinstantducolibri.com/ Notre établissement vous accueille le 19 Juin 2022 pour une POOL PARTY, à l’occasion de la Fête de la musique ! Tenue de plage conseillée Au programme : Journée Détente ( chaises et transats à disposition)

Dj & Musique LIVE

Accès Piscine

Jeux concours avec lots à gagner

Jeux à disposition

Stands avec exposants

Restauration sur place De quoi passer une belle journée dans la joie et la bonne humeur. Renseignements et réservations : 07.54.08.18.18 Domaine L’instant du Colibri

Le Mesnil-Théribus

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 60240, Le Mesnil-Théribus Autres Lieu Le Mesnil-Théribus Adresse Ville Le Mesnil-Théribus lieuville Le Mesnil-Théribus Departement 60240

Le Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus 60240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-theribus/

Pool Party – Fête de la musique au Domaine l’Instant du Colibri Le Mesnil-Théribus 2022-06-19 was last modified: by Pool Party – Fête de la musique au Domaine l’Instant du Colibri Le Mesnil-Théribus Le Mesnil-Théribus 19 juin 2022 60240 Le Mesnil-Théribus

Le Mesnil-Théribus 60240