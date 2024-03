Pool Party au Spadium Salles, samedi 23 mars 2024.

Pool Party au Spadium Salles Gironde

VAL DE L’EYRE NATATION

Rendez-vous le samedi 23 mars pour une pool party ! Au programme, initiations aux gestes de premier secours, activités ludiques et éducatives et challenge. Pour les plus motivés, venez défier les nageurs du club.

Pensez à vous inscrire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

7 Chemin de Calvin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine evenementiel@v2lnatation.com

L’événement Pool Party au Spadium Salles a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Val de l’Eyre