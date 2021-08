Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire POOL PARTY À LA PISCINE CALONNA ! Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

POOL PARTY À LA PISCINE CALONNA ! Chalonnes-sur-Loire, 20 août 2021, Chalonnes-sur-Loire. POOL PARTY À LA PISCINE CALONNA ! 2021-08-20 15:00:00 – 2021-08-20 21:00:00

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire 2.5 EUR Ambiance reggaeton avec musique en live et influences cubaines pour cette nocturne de la piscine Calonna ! Bar et snack assurés par le Cos Natation Pass sanitaire obligatoire Profitez d’un moment de détente à la piscine Calonna ! mairie@chalonnes-sur-loire.fr +33 2 41 74 10 81 Ambiance reggaeton avec musique en live et influences cubaines pour cette nocturne de la piscine Calonna ! Bar et snack assurés par le Cos Natation Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville 47.35183#-0.76333