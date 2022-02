Pony games La Celle-Condé, 23 avril 2022, La Celle-Condé.

Pony games La Celle-Condé

2022-04-23 – 2022-04-24

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé

Découvrez un nouvel événement au Pôle du Cheval et de l’Ane avec le Pony-Games, une endurance physique et une cohésion d’équipe. C’est un sport qui apprend à vivre en société et qui enseigne la confiance en soi et la confiance envers l’autre. Et vous, les spectateurs vous les encouragez librement avec la voix ou autre, un peu comme dans un stade de football ou de rugby !

Organisé par le centre équestre de Calypso avec Caroline, ce sport équestre concerne le travail avec les poneys sous forme de jeux, en équipe, en paire ou en individuel.

contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/

Pixabay

La Celle-Condé

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT LIGNIERES