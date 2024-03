Pony-Games Internationaux Saint-Denis-le-Ferment, samedi 6 avril 2024.

Pony-Games Internationaux Saint-Denis-le-Ferment Eure

Samedi

Le centre équestre de La Bonde est heureux de vous accueillir pour sa première compétition International de Pony Mounted Games.

Au programme deux jours de compétitions intenses et remplies d’adrénaline, autant pour les cavaliers que pour les spectateurs.

Bonne nouvelle des épreuves en équipe de cinq et en paire sont prévues. Deux types de prestations pour deux fois plus de spectacle.

Nouveautés au foodtruck.

Le centre équestre de La Bonde est heureux de vous accueillir pour sa première compétition International de Pony Mounted Games.

Au programme deux jours de compétitions intenses et remplies d’adrénaline, autant pour les cavaliers que pour les spectateurs.

Bonne nouvelle des épreuves en équipe de cinq et en paire sont prévues. Deux types de prestations pour deux fois plus de spectacle.

Nouveautés au foodtruck. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

3 Rue de Bézu-Saint-Éloi

Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie equestre@labonde.org

L’événement Pony-Games Internationaux Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2024-03-26 par Vexin Normand Tourisme