Pontx Pailazoa Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Pontx Pailazoa Ascain, 21 décembre 2022, Ascain. Pontx Pailazoa Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain

2022-12-21 17:00:00 – 2022-12-21 18:30:00

Ascain Pyrénées-Atlantiques EUR 1 3 Iepa! Gaur ospatu behar zen Itzulera Azkainen. Pontx sendatzen ari da, eta Otsailaren 28an Azkainera itzuliko da kantu dantza eta irri egitera!…oraingoan bai! Ezin duzue huts egin!

Ostailak 28, Azkaingo Biltoki gelan !

Salle Biltoki Route du Col de Saint Ignace Ascain

