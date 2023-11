Cabaret Pretty Legs « Rien ne va plus » Cabaret Pretty Legs, 25 novembre 2023, PONTS.

Spring Break présente : Lic.2D-2020-004334&3D-2020-004890 Le Spectacle CABARET « Rien ne va plus !» sur le thème du jeu vous sera proposé en plusieurs parties, entre les plats… Plumes, Strass et Paillettes seront au rendez-vous ! Un tour du monde des plus beaux casinos vous sera proposé… Magie, Chants, Numéros visuels et Chorégraphies féériques pour une immersion unique dans l’enfer du jeu ! La soirée se terminera sur la piste de danse avec notre DJ. Nous vous proposons deux menus au choix : Menu « Pretty Legs » : Parfait de Truite Suprême de Poulet et ses légumes façon Tajine Charlottine Vanille & Fruits rouges Ou Menu « Montmartre » : Filet de Bar au Curry Breton Jarret d’Agneau, pommes de terre grenaille et légumes printaniers Palet Sablé au Caramel Menu Enfants : Assiette de Charcuterie Suprême de Volaille & Frites Glace Infos pratiques : informations PMR : 07.69.31.06.00

Cabaret Pretty Legs PONTS 34 Aubigny Manche

