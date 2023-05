Feux de la Saint-Jean Le bourg, 24 juin 2023, Pontours.

Feux de la Saint-Jean à la salle des fêtes de Pontours. Repas barbecue-grillades. 8€ adultes, 5€ enfants..

Le bourg

Pontours 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Midsummer fires at the village hall of Pontours. Barbecue-grill meal. 8? adults, 5? children.

Fuegos de solsticio de verano en el salón del pueblo de Pontours. Comida a la parrilla. 8? adultos, 5? niños.

Johannisfeuer in der Festhalle von Pontours. Grill- und Barbecue-Essen. 8? Erwachsene, 5? Kinder.

