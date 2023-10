Halloween à Pontorson ! Pontorson, 31 octobre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

Le 31 octobre 2023 de 14h à 22h, lors de la journée/soirée d’Halloween, retrouvez dans les rues de Pontorson des musiques & bruitages d’Halloween.

Sur le totem interactif (place de l’Hôtel-de-Ville), retrouvez un jeu et une vidéo sur le thème d’Halloween !.

On October 31, 2023, from 2pm to 10pm, during Halloween day/evening, enjoy Halloween music and sound effects in the streets of Pontorson.

On the interactive totem pole (Place de l?Hôtel-de-Ville), enjoy a Halloween-themed game and video!

El 31 de octubre de 2023, de 14:00 a 22:00, durante el día/la noche de Halloween, disfrute de la música y los efectos sonoros de Halloween en las calles de Pontorson.

En el tótem interactivo (Place de l’Hôtel-de-Ville), ¡encontrará un juego y un vídeo con temática de Halloween!

Am 31. Oktober 2023, dem Halloween-Tag/-Abend von 14:00 bis 22:00 Uhr, werden in den Straßen von Pontorson Halloween-Musik und -Geräusche zu hören sein.

Auf dem interaktiven Totem (Place de l’Hôtel-de-Ville) finden Sie ein Spiel und ein Video zum Thema Halloween!

