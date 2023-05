Les Visites du Jeudi > Le moulin de Moidrey 35 route des Moulins, 15 juin 2023, Pontorson.

Moulin à vent – fabrication de farine.

Situé à 5 km du Mont-Saint-Michel, le Moulin de Moidrey construit en 1806 a repris du service après plus d’un siècle d’oubli. En effet, depuis 1982 et sa restauration, son meunier y fabrique ses farines..

2023-06-15 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-15 19:00:00. .

35 route des Moulins Le moulin de Moidrey

Pontorson 50170 Manche Normandie



Windmill – flour production.

Located 5 km from Mont-Saint-Michel, the Moidrey Mill, built in 1806, has been restored after more than a century of neglect. Indeed, since 1982 and its restoration, its miller makes its flours there.

Molino de viento – producción de harina.

Situado a 5 km del Mont-Saint-Michel, el molino de Moidrey, construido en 1806, ha sido restaurado tras más de un siglo de abandono. De hecho, desde 1982 y su restauración, su molinero fabrica allí sus harinas.

Windmühle – Herstellung von Mehl.

Die 1806 erbaute Mühle von Moidrey liegt 5 km vom Mont-Saint-Michel entfernt und wurde nach über einem Jahrhundert der Vergessenheit wieder in Betrieb genommen. Seit 1982 und ihrer Restaurierung stellt der Müller dort nämlich sein Mehl her.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche