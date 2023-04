Conférence « L’homme augmenté : état des lieux, enjeux éthiques et déclinaisons civiles ou militaires » Ardevon, 29 avril 2023, Pontorson.

Devenir plus fort, plus rapide, plus intelligent, repousser les limites de la souffrance, abolir la mort, aujourd’hui la technologie offre des perspectives à l’humain qui peuvent faire rêver beaucoup de nos contemporains.

Si nous sommes en droit de nous réjouir des progrès de la médecine, des technologies et de la recherche, il est aussi tout à fait légitime de nous poser des questions quant aux conséquences de ce que l’on appelle aussi le transhumanisme. Quelles sont les limites éthiques, juridiques, sociales de cet homme dit augmenté.

Pour aborder ce thème trois invités autour de la table :

– Jean Matos, Grégoire Michaux et Gérard de Boisboissel. Chacun à leur tour et selon leurs spécialités aborderont le sujet, d’un point de vue éthique, génétique, technique et scientifique. Des propos illustrés par l’exemple du soldat augmenté.

Jean Matos est chargé de mission auprès de Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes et président du Groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des évêques de France. Formateur et consultant en éthique clinique auprès d’établissements médicaux et médico-sociaux. Chercheur en éthique associé à la Faculté de Médecine Paris-Saclay / INSERM / CESP-U018. Il posera le cadre de la conférence et se placera en tant qu’éthicien.

– Grégoire Michaux, quant à lui, présentera les enjeux scientifiques et éthiques des récentes découvertes en génétique et biologie du développement et de leurs applications possibles pour réparer, prévenir ou augmenter. Il est directeur de recherche au CNRS à Rennes et son équipe s’intéresse au développement de l’intestin et la mise en place de la surface d’échange qui permet l’absorption des nutriments. Il est aussi coordinateur du Cercle Agnesi, un cercle interdisciplinaire de réflexions et discussions d’universitaires catholiques. À titre personnel, il s’intéresse aux questions éthiques soulevées par les recherches actuelles sur le début de la vie, la génétique ou la thérapie cellulaire.

– Enfin, Gérard de Boisboissel évoquera le sujet au travers d’un exemple concret du soldat augmenté, quels finalités et besoins pour les militaires, les enjeux juridiques et éthiques, les garde-fous etc…Gérard de Boisboissel est ingénieur de recherche au centre de recherche de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, directeur de l’observatoire « Enjeux des Nouvelles Technologies pour les Forces ». Il travaille tout particulièrement sur la robotique militaire, l’Intelligence Artificielle et le soldat augmenté.

Participation libre aux frais.

2023-04-29 à 19:30:00

Ardevon Prieuré du Mont-Saint-Michel

Pontorson 50170



Para ser más fuertes, más rápidos, más inteligentes, para hacer retroceder los límites del sufrimiento, para abolir la muerte, hoy la tecnología ofrece perspectivas al ser humano que pueden hacer soñar a muchos de nuestros contemporáneos.

Si tenemos derecho a alegrarnos de los avances de la medicina, la tecnología y la investigación, también es muy legítimo plantearnos preguntas sobre las consecuencias de lo que también se denomina transhumanismo. ¿Cuáles son los límites éticos, jurídicos y sociales de este llamado hombre aumentado?

Para abordar este tema, tres invitados nos acompañan:

– Jean Matos, Grégoire Michaux y Gérard de Boisboissel. Cada uno por turno y según sus especialidades abordará el tema, desde un punto de vista ético, genético, técnico y científico. Sus comentarios se ilustrarán con el ejemplo del soldado aumentado.

Jean Matos es representante de Mons. Pierre d’Ornellas, arzobispo de Rennes y presidente del grupo de trabajo « Bioética » de la Conferencia Episcopal Francesa. Formador y consultor en ética clínica para instituciones médicas y médico-sociales. Investigador en ética asociado a la Facultad de Medicina Paris-Saclay / INSERM / CESP-U018. Establecerá el marco de la conferencia y se posicionará como especialista en ética.

– Grégoire Michaux presentará los retos científicos y éticos de los recientes descubrimientos en genética y biología del desarrollo y sus posibles aplicaciones para reparar, prevenir o aumentar. Es director de investigación en el CNRS de Rennes y su equipo se interesa por el desarrollo del intestino y el establecimiento de la superficie de intercambio que permite la absorción de nutrientes. También es coordinador del Círculo Agnesi, un círculo interdisciplinar de reflexión y debate de universitarios católicos. A título personal, se interesa por las cuestiones éticas que plantea la investigación actual sobre el comienzo de la vida, la genética o la terapia celular.

– Por último, Gérard de Boisboissel abordará el tema a través de un ejemplo concreto de soldado aumentado, cuáles son las finalidades y necesidades para el ejército, las cuestiones jurídicas y éticas, las garantías, etc. Gérard de Boisboissel es ingeniero de investigación en el centro de investigación de la academia militar de Saint-Cyr Coëtquidan, director del observatorio « Nuevas tecnologías para las fuerzas ». Trabaja en particular sobre la robótica militar, la inteligencia artificial y el soldado aumentado.

Participación gratuita

Stärker, schneller, intelligenter zu werden, die Grenzen des Leidens zu überschreiten, den Tod abzuschaffen – die Technologie bietet dem Menschen heute Perspektiven, die viele unserer Zeitgenossen zum Träumen bringen können.

Wir haben zwar das Recht, uns über die Fortschritte in Medizin, Technologie und Forschung zu freuen, aber es ist auch völlig legitim, uns Fragen zu den Folgen dessen zu stellen, was auch als Transhumanismus bezeichnet wird. Wo liegen die ethischen, rechtlichen und sozialen Grenzen dieses sogenannten augmentierten Menschen?

Um dieses Thema zu erörtern, werden drei Gäste an den Tisch gebeten:

– Jean Matos, Grégoire Michaux und Gérard de Boisboissel. Jeder von ihnen wird das Thema aus ethischer, genetischer, technischer und wissenschaftlicher Sicht beleuchten. Die Ausführungen werden durch das Beispiel des augmentierten Soldaten illustriert.

Jean Matos ist Beauftragter des Erzbischofs von Rennes, Pierre d’Ornellas, und Vorsitzender der Arbeitsgruppe « Bioethik » der Französischen Bischofskonferenz. Ausbilder und Berater für klinische Ethik in medizinischen und medizinisch-sozialen Einrichtungen. Forscher für Ethik, assoziiert mit der Medizinischen Fakultät Paris-Saclay / INSERM / CESP-U018. Er wird den Rahmen der Konferenz abstecken und sich selbst als Ethiker positionieren.

– Grégoire Michaux wird seinerseits die wissenschaftlichen und ethischen Herausforderungen der jüngsten Entdeckungen in der Genetik und Entwicklungsbiologie und ihrer möglichen Anwendungen zur Reparatur, Vorbeugung oder Steigerung darlegen. Er ist Forschungsleiter am CNRS in Rennes und sein Team beschäftigt sich mit der Entwicklung des Darms und der Einrichtung der Austauschoberfläche, die die Nährstoffaufnahme ermöglicht. Er ist außerdem Koordinator des Agnesi-Kreises, eines interdisziplinären Diskussions- und Reflexionskreises katholischer Akademiker. Persönlich interessiert er sich für ethische Fragen, die durch die aktuelle Forschung zum Beginn des Lebens, zur Genetik oder zur Zelltherapie aufgeworfen werden.

– Schließlich wird Gérard de Boisboissel das Thema anhand eines konkreten Beispiels des augmentierten Soldaten erörtern: Welche Ziele und Bedürfnisse hat das Militär, welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen, welche Leitplanken usw. Gérard de Boisboissel ist Forschungsingenieur am Forschungszentrum der Militärakademie Saint-Cyr Coëtquidan und Leiter des Observatoriums « Enjeux des Nouvelles Technologies pour les Forces » (Herausforderungen der neuen Technologien für die Streitkräfte). Er beschäftigt sich insbesondere mit militärischer Robotik, künstlicher Intelligenz und dem erweiterten Soldaten.

Freie Teilnahme an den Kosten

