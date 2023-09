Comment être en harmonie avec l’Univers (Avec des exercices de créativité) Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson Catégories d’Évènement: Manche

Pontorson Comment être en harmonie avec l’Univers (Avec des exercices de créativité) Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson, 7 octobre 2023 15:00, Pontorson. Comment être en harmonie avec l’Univers (Avec des exercices de créativité) Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson Samedi 7 octobre, 15h00 Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise une conférence samedi 07 Octobre 2023 de 15 h à 17 h à Pontorson

Titre : Comment être en harmonie avec l’Univers (Avec des exercices de créativité) Samedi 7 octobre, 15h00 1 Bonjour à tous, Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise une conférence sur les Sciences d’Uranie :

Samedi 07 Octobre 2023 de 15 h à 17 h Intitulé :

Comment être en harmonie avec l’Univers (Avec des exercices de créativité)

Intervenante :

Dany Ollivier Résumé :

De l’astronomie à l’astrologie, nous appréhenderons les sciences d’Uranie ;

De la précession des équinoxes aux étoiles, nous réajusterons l’écliptique ;

Des constellations aux exercices de créativité, nous tenterons de nous connaître ;

Conséquemment, nous serons invités, lors de cet exposé, à saisir la portée, pour vivre en harmonie, de l’Univers. Pratique :

Siège social : 3 boulevard du Général de Gaulle – 50170 PONTORSON

Téléphone : 09 54 04 33 53

Courriel : danyolliviercsc@free.fr

Site : http ://danyolliviercsc.free.fr/

Tarifs : 10 € payable, pour les non-adhérents, en début de séance ; gratuit pour les adhérents

Adhésion annuelle : 50 € – Les adhésions peuvent être prises, le jour même, en début de séance

Réservation conseillée Attention, des circonstances, indépendantes de notre volonté, peuvent entraîner des modifications du programme ! Si vous n’habitez pas loin, ou si vous êtes dans le coin, ne manquez pas cette conférence ! Bien cordialement, ღ Dany Ollivier

Présidente du Centre des Savoirs à la Connaissance Centre des Savoirs à la Connaissance 3 boulevard du Général de Gaulle – 50170 PONTORSON Pontorson Pontorson 50170 Manche Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Manche, Pontorson Autres Lieu Centre des Savoirs à la Connaissance Adresse 3 boulevard du Général de Gaulle - 50170 PONTORSON Ville Pontorson Departement Manche Lieu Ville Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson

Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontorson/