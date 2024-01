Nuits de la lecture > lectures théâtralisées et lecture narrative et chantée ARDEVON Pontorson, dimanche 21 janvier 2024.

Nuits de la lecture > lectures théâtralisées et lecture narrative et chantée ARDEVON Pontorson Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

La nuit de la lecture, au Prieuré…c’est le jour !

La Fondation du Mont-Saint-Michel s’associe maintenant depuis 3 ans à cet événement organisé par le Centre National du Livre pour promouvoir le livre et transmettre le goût de la lecture au plus grand nombre.

Un après-midi et deux temps forts

– Lectures théâtralisées par des comédiens amateurs et passionnés qui liront des textes en lien avec le thème national de cette année : le corps.

La plupart des textes évoqueront, non sans humour, les légendes, l’histoire, les mœurs, les dangers qui ont cours dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Il sera, entre autres, question du » miracle du corps » (le crâne d’Aubert), des « corps gigantesques » (Rabelais), du « corps normand et du corps breton » (Manet), du « corps en danger » (la prison du Mont), et « le corps englouti » (extrait des « Misérables » de Victor Hugo)…frissons garantis !

– Dans un deuxième temps, la chanteuse et comédienne Tania Bracq fera une lecture à la fois narrative et chantée de Roméo et Juliette. Une interprétation de la version courte écrite par Valérie de La Rochefoucauld (Sélection du prix Facile à Lire Bretagne et Normandie). L’histoire connue dans une langue, vibrante, moderne et lyrique à la fois. On y retrouve une Juliette courageuse et un Roméo bouleversant.

Les airs interprétés entraînent les spectateurs dans différents univers musicaux, évoquant l’histoire et les émotions des protagonistes. C’est l’occasion de découvrir la musique de Purcell, Mozart, en passant par des opérettes de Strauss

Diplômée de Sciences Po, Tania Bracq s’est formée parallèlement au Conservatoire tout en suivant le cursus d’Histoire de l’Art jusqu’au DEA.

Forte de sa double formation de chanteuse et de comédienne (au CNR de Strasbourg et au Cours Florent) elle est la cheville ouvrière de Chantefables, compagnie lyrique créant de nombreux spectacles au confluent de la littérature, du théâtre et du chant. Contes lyriques pour les tout-petits, biographies musicales de compositeurs ou de poètes pour les plus grands, spectacles et ateliers d’écriture en musique pour les adultes et le public empêché…

L’après-midi conçu pour toute la famille se terminera par un goûter.

Public : famille

ARDEVON 2 rue du Prieuré

Pontorson 50170 Manche Normandie fondationmsm@gmail.com



