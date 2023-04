Pitchouns Festival Arènes Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Pitchouns Festival Arènes, 27 septembre 2023, Pontonx-sur-l'Adour. Festival Jeune public avec théâtre, spectacle de rue, animations, ateliers, restauration rapide … de 6 mois à 12 ans !.

Arènes Place des Arènes

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Young audience festival with theater, street show, animations, workshops, fast food … from 6 months to 12 years old ! Festival para el público joven con teatro, espectáculos de calle, animaciones, talleres, comida rápida… ¡de 6 meses a 12 años! Festival für junges Publikum mit Theater, Straßentheater, Animationen, Workshops, Fastfood … von 6 Monaten bis 12 Jahren! Mise à jour le 2023-04-14 par OT Tartas

