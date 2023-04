Les Mardis en Harmonie Plaine de l’église, 8 août 2023, Pontonx-sur-l'Adour.

Venez profitez des Mardis en Harmonie cet été à Pontonx-sur-l’Adour.

Tout l’été plusieurs Harmonies vous proposerons un concert pour le plaisir de tous !.

Plaine de l’église

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Tuesdays in Harmony this summer in Pontonx-sur-l’Adour.

All summer long, several bands will offer you a concert for the pleasure of all !

Venga a disfrutar de los Martes en Armonía este verano en Pontonx-sur-l’Adour.

¡Durante todo el verano, varias bandas le ofrecerán un concierto para el placer de todos !

Genießen Sie diesen Sommer die « Mardis en Harmonie » in Pontonx-sur-l’Adour.

Den ganzen Sommer über bieten mehrere Harmonien ein Konzert an, das allen Spaß macht!

