La croisière des supporters – Retransmission des matchs de rugby 8 septembre – 6 octobre Ponton Yves Parlier Prix : 75 € / personne pour chaque soirée.

Cordier by InVivo, fournisseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 vous invite à vivre une expérience inoubliable et unique.

Embarquez pour des soirées hautes en couleurs à la découverte de nos terroirs : cocktail dinatoire, dégustation des vins & champagne officiels de l’événement, animation musicale et retransmission de match au fil de la Garonne.

Avant le coup d’envoi, plusieurs animations prévues : séance de dédicace avec un ambassadeur, animation de cocktails bleu blanc rouge Café de Paris, le vin effervescent produit à – de 25km de Bordeaux.

4 soirées à noter dans vos agendas

8 septembre : France – Nouvelle-Zélande

14 septembre : France – Uruguay

21 septembre : France – Namibie

6 octobre : France – Italie

Au programme chaque soir

De 19h30 à 20h : Embarquement au Ponton Yves Parlier

20h : Départ du bateau

21h : Début de la retransmission du match

Retour au ponton prévu à la mi-temps

23h : Troisième mi-temps

00h : Fin de la soirée

Ponton Yves Parlier Quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T19:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:59:00+02:00

